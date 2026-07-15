Pesquisa mostra Lula à frente de Flávio Bolsonaro em um possível 2º turno

O petista aparece com 45% das intenções de voto, enquanto o senador soma 37%, uma diferença de oito pontos percentuais - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado e Ricardo Stuckert/PR

O petista aparece com 45% das intenções de voto, enquanto o senador soma 37%, uma diferença de oito pontos percentuais - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado e Ricardo Stuckert/PR

Uma pesquisa de intenção de votos, divulgada nesta quarta-feira (15), mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança em uma eventual disputa de segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL).

O petista aparece com 45% das intenções de voto, enquanto o senador soma 37%, uma diferença de oito pontos percentuais.

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Na comparação com o levantamento de junho, Lula oscilou um ponto para cima, enquanto Flávio perdeu um ponto. Em maio, os dois estavam tecnicamente empatados dentro da margem de erro, com 42% e 41%, respectivamente.

Essa é a primeira pesquisa divulgada pela Quaest após dois acontecimentos relevantes no cenário político brasileiro: a operação da PF contra o senador Jaques Wagner (PT), acerca do caso Master, e a publicação de um vídeo por parte de Michelle Bolsonaro expondo desavenças com Flávio.

O instituto também simulou outros cenários de segundo turno. Em todos eles, Lula aparece à frente dos adversários testados: Ronaldo Caiado (PSD), com 45% a 36%; Romeu Zema (Novo), por 45% a 35%; e Renan Santos (Missão), por 45% a 33%.

A pesquisa foi realizada pelo instituto Quaest, a pedido da Genial Investimentos. O levantamento ouviu 2.004 eleitores em todo o país entre os dias 10 e 13 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Segundo a Quaest, 65% dos entrevistados afirmaram que já decidiram o voto e não pretendem mudar de candidato, enquanto 35% disseram que ainda podem alterar a escolha até a eleição.

Essa foi a primeira vez, desde dezembro, que o nível de aprovação do governo Lula supera a desaprovação. De acordo com a pesquisa, 48% dos entrevistados aprovam, enquanto 47% dizem desaprovar o atual governo.

Já o trabalho do presidente é visto de forma mista: enquanto 36% avaliam como positivo, outros 36% consideram negativo. Das pessoas ouvidas, 26% avaliaram a gestão como regular.

Para 51% das pessoas ouvidas Lula não deveria ser reeleito, já 45% acham que o presidente merece ficar mais quatro anos no poder.