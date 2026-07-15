INSS começa a pagar ressarcimento por descontos indevidos a partir de 24 de julho

A partir do dia 24 de julho de 2026, o INSS começa a depositar automaticamente o ressarcimento dos descontos indevidos aplicados pelas associações fraudulentas. O valor pode chegar a R$ 1.280 por beneficiário, caindo direito na conta, sem burocracia, sem documento adicional e sem precisar solicitar.

O pagamento é referente à compensação por descontos ilegais aplicados em benefícios previdenciários entre março de 2020 e março de 2025, revelados pela Operação Sem Desconto. Os segurados que aderiram ao acordo administrativo dentro do prazo, encerrado em 20 de junho, entram automaticamente nessa rodada de ressarcimento. O valor será depositado em parcela única, corrigido pelo IPCA, diretamente na conta bancária onde o beneficiário já recebe o INSS.

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Muitos aposentados vão ver um valor inesperado na conta no final de julho sem entender a origem. Quem sofreu os descontos mensais de R$ 49,90 durante dois anos, por exemplo, pode receber quase R$ 1.200 de uma vez. Não sendo necessário confirmar, clicar em nenhum link ou ligar para nenhum link ou ligar para nenhum número.

Mas atenção: golpistas já estão agindo. Mensagens falsas circulam pelo WhatsApp e SMS afirmando que é necessário "confirmar dados" ou "pagar uma taxa" para liberar o ressarcimento. O INSS não envia links, não cobra nada e não liga para tratar do assunto. O depósito é 100% automático. Qualquer mensagem pedindo algo em troca é golpe, delete imediatamente.

O que fazer: consulte o aplicativo Meu INSS com seu CPF e senha Gov.br para acompanhar o status do seu ressarcimento. Se receber um valor extra na conta e quiser confirmar a origem, acesse o extrato de pagamento pelo app ou ligue para o 135, de segunda a sábado, das 7h às 22h.