Saúde de São Gonçalo segue vacinando moradores contra a gripe

Para garantir a vacinação, os gonçalenses devem chegar até meia hora antes do fim do expediente das unidades de saúde - Foto: Divulgação/ Prefeitura de Niterói

Para garantir a vacinação, os gonçalenses devem chegar até meia hora antes do fim do expediente das unidades de saúde - Foto: Divulgação/ Prefeitura de Niterói

Mais de 88 mil gonçalenses acima de seis meses de vida já se vacinaram contra a gripe neste ano. A Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo vacina todos os moradores com mais de seis meses com o imunizante em 74 unidades de saúde.

A maioria funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h. As clínicas municipais Gonçalense do Mutondo e da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, vacinam durante a semana, das 8h às 21h; e aos sábados, das 8h às 12h.

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A campanha contra a gripe em São Gonçalo vacinou, ao todo, 88.877 pessoas: 20.224 da população geral, 43.776 idosos, 3.094 trabalhadores da saúde, 12.802 crianças de seis meses a menores de 6 anos, 1.714 gestantes, 123 puérperas, 805 professores, 5.327 pessoas com comorbidades, 512 pessoas com deficiência permanente, 54 caminhoneiros, 243 trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo percurso, 24 trabalhadores portuários, 30 trabalhadores das forças de segurança e salvamento, 103 profissionais das forças armadas, três funcionários do sistema de privação de liberdade, uma pessoa da população privada de liberdade e quatro trabalhadores dos Correios.

O imunizante disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) é a trivalente, que protege contra a gripe suína (H1N1), contra a gripe sazonal (H3N2) – que são duas variantes do vírus Influenza tipo A – e contra uma cepa viral da Influenza tipo B. A vacina pode ser administrada com outros imunizantes e medicações.

A vacina pode ser administrada com outros imunizantes e medicações. As contraindicações são para crianças menores de 6 meses de idade e pessoas com histórico de forma grave de alergia a doses anteriores. Os gonçalenses com febre ou com coronavírus também devem adiar a vacinação até a resolução do caso.

Para se vacinar, é preciso apresentar a carteira de vacinação (adulto e criança), identidade ou certidão de nascimento, cartão do SUS ou CPF e comprovação do trabalho ou laudos médicos. Para garantir a vacinação, os gonçalenses devem chegar até meia hora antes do fim do expediente das unidades de saúde.