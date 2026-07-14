Polícia procura foragidos apontados como colaboradores de 'Rabicó' em SG

Em meio à intensificação das ações contra o tráfico de drogas em diferentes pontos da capital, as forças de Segurança Pública ganharam um aliado nas investigações contra os criminosos que agem no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. O Disque Denúncia/RJ divulgou cartazes para estimular denúncias que levem à prisão de dois foragidos e acusados de estarem entre os principais colaboradores de Antônio Ilário Ferreira, o 'Rabicó', apontado pela polícia como uma das principais lideranças do Comando Vermelho na cidade.

Um dos acusados é Lucas Gomes Fernandes, o 'Japona', de 28 anos, acusado de integrar a equipe de seguranças de Rabicó. Ele mantém redes sociais abertas e gosta de ostentar. Em suas redes, ele é visto pilotando carros elétricos de luxo conversíveis. Japona também teria participação na organização do tráfico de drogas na região Central do Salgueiro, onde é visto com frequência. Outro que teve o cartaz divulgado é Rafael Teixeira Guimarães Peixoto, o 'Funil', que segundo levantamentos da polícia, é hierarquicamente superior a Japona e também mais antigo em atuação na região do Salgueiro.

'Funil' seria também, um dos mais próximos de 'Rabicó', segundo informações da polícia | Foto: Disque Denúncia/RJ

Quem é - Rabicó, segundo investigações de setres de inteligências das forças de Segurança Pública no Estado do Rio, é apontado como o principal operador financeiro e um dos chefões do Comando Vermelho. Segundo as investigações, ele está há mais de três décadas no comando do tráfico no Salgueiro, onde se instalou, ainda na década de 80, oriundo do Complexo de São Carlos, um dos mais tradicionais redutos do CV no Rio.

Ele, que completou 22 anos, no mês passado, tem sido alvo de grandes acões policiais, como a Operação Contenção, que investiga a lavagem de dinheiro, o gerenciamento de empresas de fachada e a expansão territorial de sua facção. As últimas investigações apontaram integrantes de sua família como 'laranjas' na administração do dinheiro oriundo do tráfico e de outra fontes ilegais, como a venda de sinais clandestinos de TV a cabo e da comercialização de materiais recicláveis, como o cobre existente em fios nas redes públicas telefonia e de internet.

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em interceptações telefônicas feitas pela polícia divulgadas recentemente, Rabicó orienta Funil a priorizar o roubo de carros novos e deixar de lado as ações da quadrilha voltadas a modelos mais antigos. Rafael é foragido e procurado sob acusação de crimes de tráfico de drogas e roubos. Contra “Japona”, consta um mandado de prisão preventiva, expedido pela 5ª Vara Criminal de São Gonçalo, pelo crime de Roubo majorado.

O Disque Denúncia/RJ pede que quem tiver informações sobre a localização de foragidos da justiça , favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento :

Central de atendimento/Call Center do DD: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado /DD: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

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