Ex-Flamengo, Matheus Cunha acerta empréstimo com o Internacional

O ex-goleiro do Flamengo, Matheus Cunha, que estava no Cruzeiro, acertou sua transferência por empréstimo para o Internacional. O jogador de 25 anos é esperado em Porto Alegre nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato com o Colorado até a metade de 2027.

Revelado pelo São Paulo e com passagem pelo Flamengo entre 2021 e 2025, Matheus Cunha chegou ao Cruzeiro no início desta temporada para disputar posição e ser preparado como sucessor de Cássio no gol celeste. No entanto, perdeu espaço no elenco ao longo da temporada e acabou se tornando uma opção para reforçar o clube gaúcho.

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A contratação atende a uma das prioridades do Internacional nesta janela de transferências. O técnico Paulo Pezzolano buscava mais uma opção para o gol do colorado, principalmente diante dos problemas físicos enfrentados pelo uruguaio Sergio Rochet. Antes de fechar com Matheus Cunha, o clube gaúcho negociou com o venezuelano José Contreras, do Barcelona de Guayaquil, mas não chegou a um acordo.

No Cruzeiro, Matheus Cunha disputou cinco partidas e foi alvo de críticas da torcida após atuações que geraram questionamentos, especialmente nos confrontos contra o São Paulo e Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, e diante da Universidad Católica, pela Libertadores. O empréstimo ao Internacional prevê opção de compra ao término do vínculo.

A passagem de Matheus Cunha pelo Cruzeiro também foi marcada por uma polêmica nos bastidores. Em abril, o volante Walace foi afastado após compartilhar, por engano, um vídeo com críticas ao goleiro em um grupo de mensagens do elenco e da diretoria. Segundo relatos divulgados à época, a montagem utilizava inteligência artificial para transformar Matheus Cunha em um jacaré, em referência às falhas do jogador. O meio-campista pediu desculpas pelo episódio, mas a diretoria manteve a punição disciplinar.

Pelo Flamengo, Matheus Cunha foi utilizado com frequência entre 2022 e 2025, especialmente na temporada de 2023, quando assumiu a titularidade em boa parte do ano. Ao fim de seu contrato com o Rubro-Negro, acertou em definitivo com o Cruzeiro.