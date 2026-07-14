Bráulio Tavares se apresenta no Terraço Baldio, em SG, com entrada gratuita

O Ponto de Cultura Terraço Baldio recebe, no próximo sábado, 18 de julho, às 19h, o escritor, poeta, tradutor, compositor e pesquisador Bráulio Tavares para o espetáculo Voz, Violão e Verso. A entrada é gratuita. O público poderá acompanhar um encontro com músicas inéditas, poesia e um bate-papo com o artista.

Nascido em Campina Grande (PB), Bráulio Tavares é um dos grandes nomes da literatura brasileira contemporânea. Autor de uma vasta produção literária, dedica-se à pesquisa da literatura fantástica, da ficção científica e da literatura de cordel. Também organizou importantes antologias do gênero e publicou diversas obras pela Editora 34.

Além da literatura, Bráulio desenvolve uma sólida carreira na música, com composições em parceria com artistas como Lenine, Antônio Nóbrega, Chico César e Sérgio Natureza. Mantém ainda uma coluna diária sobre cultura no Jornal da Paraíba, cujos textos também são publicados em seu blog Mundo Fantasmo.

Leia também:

Inscrições para o Troféu de Capoeira do Estado do Rio de Janeiro 2026 estão abertas



Flamengo vence Palmeiras em estreia do Nubank Parque pelo Brasileiro Sub-17



O evento acontece no Ponto de Cultura Terraço Baldio, localizado na Avenida Martins Ferreira, 1498, São Miguel, em São Gonçalo. A entrada é franca e aberta ao público.