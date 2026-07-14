Comerciantes do Alcântara sofrem com insegurança e furtos nos estabelecimentos durante a madrugada

A sensação de insegurança tem feito parte da rotina de comerciantes de Alcântara, em São Gonçalo. Nas Ruas Adolfo Brum e Clodoaldo dos Reis, lojistas relatam tentativas de arrombamento, furtos durante a madrugada e prejuízos constantes, situação que, segundo eles, tem sido agravada pela presença frequente de dependentes químicos na região.





Stefanini Soares

Autor: Stefanini Soares | Descrição:

Embora muitos estabelecimentos invistam em grades, câmeras de monitoramento e reforço nas portas, os comerciantes afirmam que as medidas nem sempre são suficientes para impedir a ação de criminosos. Além dos danos materiais, o clima de preocupação afeta quem trabalha diariamente no principal polo comercial do bairro.

Moradores e comerciantes da Rua Adolfo Brum e Clodoaldo dos Reis dizem conviver com medo dos furtos constantes durante as madrugadas | Foto: Layla Mussi

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Michele Marques, de 41 anos, fisioterapeuta e proprietária de uma clínica na Rua Adolfo Brum, afirma que precisou deixar o imóvel onde trabalhava após ser alvo de sucessivos furtos. Segundo ela, os prejuízos e a sensação de insegurança tornaram inviável a permanência no local.

De janeiro até maio, tivemos quase R$ 5 mil de prejuízo só com a tubulação do ar-condicionado Michele Marques

"Nós tivemos que nos mudar porque fomos furtados três vezes. De janeiro até maio, tivemos quase R$ 5 mil de prejuízo só com a tubulação do ar-condicionado. A sensação é de impotência e de que estamos abandonados. A gente trabalha duro e, em um instante, eles trazem um prejuízo que, às vezes, a gente nem sabe de onde vai tirar para consertar."

Outra comerciante da região, Caiza Corrêa, de 36 anos, relata que seu restaurante, localizado na Rua Clodoaldo dos Reis, foi furtado quatro vezes em junho deste ano, sendo três delas em dias consecutivos.

No mês de junho, agora de 2026, por quatro vezes seguidas, três dias seguidos e uma outra semana, nós tivemos os nossos ar-condicionados roubados Caiza Corrêa

“Nós temos uma rua totalmente abandonada. À noite ficam muitos usuários de drogas aqui, prostituição, enfim. E no mês de junho, agora de 2026, por quatro vezes seguidas, três dias seguidos e uma outra semana, nós tivemos os nossos ar-condicionados roubados, a tubulação de ar-condicionado e o ar-condicionado da frente”, relatou.

Caiza conta que precisou aumentar o muro de uma das entradas para evitar invasões | Foto: Layla Mussi

José Fernando, 68 anos, comerciante da área, relata que um dos fatores para o aumento dos furtos na região é a presença de um terreno baldio ao lado de seu comércio, na Rua Adolfo Brum. Segundo ele, a área abandonada, com entulhos e mato alto, é utilizada por usuários de drogas durante a madrugada.

Segundo comerciantes, o terreno baldio da Rua Adolfo Brum é ocupado por dependentes químicos durante a noite | Foto: Layla Mussi

“Esse terreno baldio aqui está vazio e ninguém vende. Fica cheio de dependentes químicos. A prefeitura veio aí, deu uma limpeza, mas eles sempre voltam”, disse.

José relata que mesmo com as grades em seu comércio, os ladrões conseguem entrar, seja quebrando um grade ou, até mesmo, retirando as telhas e invadindo pela parte de cima.

“Não posso nem mais fazer estoque de refrigerante, eles vinham e roubavam tudo”, comentou.

Mesmo com a instalação de grades, José diz que os ladrões conseguem encontrar maneiras de invadir | Foto: Layla Mussi

Procurada pela reportagem, a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que o 7º BPM (São Gonçalo), responsável pelo policiamento em Alcântara, tem reforçado o patrulhamento na região.

Segundo a corporação, foram intensificadas as rondas com viaturas, as abordagens a veículos e pedestres, além do emprego de policiais por meio do Regime Adicional de Serviço (RAS), programa que amplia o efetivo nas ruas.

A Polícia pede para que comerciantes e moradores da área que sofram qualquer tipo de assalto ou furto procurem a delegacia. É importante que sejam registradas formalmente as ocorrências para que auxiliem nas investigações e sejam tomadas as medidas cabíveis.

Qualquer informação sobre os criminosos que atuam na área pode ser encaminhada para o disque denúncia, através do telefone (21) 2253-1177 (o anonimato é garantido).

A 74ª DP (Alcântara) informou que, entre janeiro e julho deste ano, foram registrados 77 casos de furto em estabelecimentos comerciais em toda a área de circunscrição da delegacia.

A unidade é responsável por atender ocorrências de diversos bairros de São Gonçalo, e, por isso, os números não se referem exclusivamente a crimes ocorridos em Alcântara.

No mesmo período, também foram registrados 30 furtos em residências, totalizando 107 ocorrências dessas duas modalidades em toda a área atendida pela delegacia.

Qualquer informação sobre os criminosos que atuam na área pode ser encaminhada para o disque denúncia, através do telefone (21) 2253-1177 (o anonimato é garantido) | Foto: Layla Mussi

Ainda segundo a 74ª DP, 32 pessoas foram presas em flagrante por furtos em estabelecimentos comerciais e uma por furto em residência, somando 33 prisões em flagrante no período.