'Beethoven' e 'Fumaça' são presos durante operação no Brejal, em SG

Com a dupla, os agentes apreenderam uma pistola Canik calibre 9 milímetros, um rádio transmissor, uma motocicleta Yamaha Lander com registro de roubo e uma quantidade de entorpecentes - Foto: Divulgação

Com a dupla, os agentes apreenderam uma pistola Canik calibre 9 milímetros, um rádio transmissor, uma motocicleta Yamaha Lander com registro de roubo e uma quantidade de entorpecentes - Foto: Divulgação

Dois homens conhecidos pelos apelidos de "Beethoven" e "Fumaça" foram presos na noite desta segunda-feira (7), durante uma operação do 7º BPM na comunidade do Brejal, em São Gonçalo.

Segundo a Polícia Militar, a ação foi desencadeada após um trabalho de inteligência que apontava a realização de uma reunião de lideranças do tráfico de drogas na comunidade. Com base nas informações levantadas, as equipes seguiram até a Rua Carlos Fox, conhecida como Campo do Vasco.

No local, os policiais encontraram diversos suspeitos armados e carregando mochilas. Ainda de acordo com a PM, houve um breve confronto e, após um cerco tático, "Bethoven" e "Fumaça" foram capturados, enquanto os demais conseguiram fugir.

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Com a dupla, os agentes apreenderam uma pistola Canik calibre 9 milímetros, um rádio transmissor, uma motocicleta Yamaha Lander com registro de roubo e uma quantidade de entorpecentes, que ainda seria contabilizada.

A Polícia Militar informou ainda que os dois presos admitiram estar foragidos do sistema prisional.

Os suspeitos e todo o material apreendido foram encaminhados para a 74ª DP (Alcântara), onde a ocorrência foi registrada. A Polícia Civil investigará a participação da dupla no tráfico de drogas e tentará identificar os demais envolvidos que escaparam da ação.