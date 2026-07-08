PM recupera dois veículos roubados e prende dupla por receptação em Niterói

Policiais militares do 12º BPM recuperaram dois veículos com registro de roubo em ações distintas realizadas nesta terça-feira (7), nos bairros de Tenente Jardim e Sapê, em Niterói. As ocorrências terminaram com a prisão de dois suspeitos por receptação e a apreensão de um carro e uma motocicleta.

A primeira ação aconteceu na Estrada Washington Luís, no Sapê. Durante patrulhamento, policiais da APTRAN desconfiaram de uma motocicleta Honda CG 160 Start ocupada por dois homens que trafegavam sem capacete. Ao perceberem a aproximação da viatura, os ocupantes realizaram uma manobra brusca e tentaram fugir.

Foi iniciado um acompanhamento tático e, após receberem ordem de parada, os suspeitos foram abordados. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado com a dupla, a consulta aos sistemas revelou que a motocicleta possuía registro de roubo, ocorrido no último dia 4 de julho, na área da 74ª DP (Alcântara).

Os dois suspeitos foram presos | Foto: Divulgação

Os dois ocupantes, entre eles um homem conhecido pelo apelido de "Gordinho", foram encaminhados para a delegacia e permaneceram presos por receptação. A motocicleta foi recuperada.

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Já a segunda ocorrência foi registrada na Rua Ana Nery, em Tenente Jardim. Durante patrulhamento, a câmera embarcada de uma viatura do PATAMO da 4ª Companhia identificou um Renault Logan com registro de roubo.

Após receber a informação do setor de monitoramento, os policiais localizaram o veículo e, com a ajuda de moradores, chegaram ao homem que estava com o automóvel. Ele informou que havia alugado o carro em janeiro para trabalhar como motorista por aplicativo e alegou desconhecer que o veículo possuía restrição de roubo.

O motorista foi conduzido à 78ª DP (Fonseca), para prestar esclarecimentos e acabou sendo liberado após o registro da ocorrência. O Renault Logan permaneceu apreendido para os procedimentos da Polícia Civil.