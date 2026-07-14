Polícia Civil prende criminoso envolvido na morte de professor de MMA

Policiais civis prenderam, nesta terça-feira (14), um homem acusado de envolvimento na morte do lutador e professor de MMA Diego Braga Alves. A localização ocorreu durante uma operação integrada das forças de segurança realizada na Cidade de Deus, na Zona Sudoeste do Rio.

A prisão é resultado do trabalho investigativo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Durante diligências realizadas no âmbito da "Operação Contenção", os agentes localizaram o foragido na Rua Professora Alba de Alencar, na Cidade de Deus, e cumpriram o mandado de prisão expedido pela Justiça.

O homicídio ocorreu em janeiro de 2024, após a vítima subir o Morro do Banco, na Zona Oeste, para tentar recuperar sua motocicleta, furtada horas antes na Muzema. Desde então, a DHC desenvolveu uma investigação que permitiu identificar e localizar um dos envolvidos no crime.

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A ação desta terça-feira teve como alvo integrantes da facção criminosa Comando Vermelho com atuação na região. A ofensiva é resultado de investigações da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP) e busca enfraquecer a estrutura da organização criminosa, impedir sua expansão territorial e reduzir os impactos do grupo sobre os índices de criminalidade, especialmente os roubos de veículos. Até o momento, 20 criminosos foram capturados, além da apreensão de material entorpecente, uma central clandestina de "gatonet", 12 celulares, um rádio transmissor e um rojão. Durante a ação, policiais militares do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) também apreenderam seis fuzis.