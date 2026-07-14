Inscrições para o Troféu de Capoeira do Estado do Rio de Janeiro 2026 estão abertas - Foto: Reprodução

Inscrições para o Troféu de Capoeira do Estado do Rio de Janeiro 2026 estão abertas - Foto: Reprodução

Com o objetivo de valorizar a manifestação cultural que reúne música, dança, luta e ancestralidade a Federação de Capoeira Cultural e Desportiva do Estado do Rio de Janeiro (FCCDERJ) abriu as inscrições para o Troféu de Capoeira do Estado do Rio de Janeiro 2026, principal competição oficial da modalidade em território fluminense.

As inscrições são gratuitas e limitadas por categoria, sendo preenchidas por ordem de cadastro. Para participar, os atletas deverão se inscrever previamente pelo site da federação, e comparecer ao Congresso Técnico, marcado para o dia 5 de setembro, a partir das 17h.

Realizado pela Federação de Capoeira Cultural e Desportiva do Estado do Rio de Janeiro (FCCDERJ), com apoio da Confederação de Capoeira Desporto do Brasil (CCDB), da Prefeitura de Maricá e da Secretaria Municipal de Esportes de Maricá, o evento já tem data marcada para o dia 6 de setembro, na Quadra CEPT Professora Zilca Lopes da Fontoura, em Maricá (RJ). A competição reunirá atletas de diferentes regiões do estado, desde crianças até competidores da categoria master, em um encontro que celebra a tradição da capoeira e evidencia sua evolução como modalidade esportiva organizada.

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Para Janaina Benvindo, capoeirista e Diretora de Projetos, o objetivo é valorizar a capoeira em todas as suas dimensões.

"A capoeira é muito mais do que uma modalidade esportiva. Ela representa a história, a resistência e a identidade do povo brasileiro. O Troféu de Capoeira do Estado do Rio de Janeiro nasce com o propósito de preservar essa tradição, fortalecer a prática no estado e criar oportunidades para que crianças, jovens e adultos possam desenvolver seu talento, mantendo viva uma manifestação cultural que atravessa gerações," revela Janaina.

A programação será dividida em três modalidades. No Combate Técnico, atletas disputam por categoria, sexo e peso em sistema eliminatório. Os campeões garantem vaga no Campeonato Brasileiro, com transporte, hospedagem e inscrição custeados pela organização, além de premiação em dinheiro e pontuação para o ranking oficial da modalidade.

A modalidade Conjunto reúne equipes compostas por 15 a 20 atletas, avaliadas em critérios técnicos, culturais e organizacionais. Os três melhores grupos recebem premiação em dinheiro, e as equipes de municípios fora de Maricá contarão com transporte disponibilizado pela organização para facilitar a participação.

Já a modalidade Duplas é destinada às categorias de base e contempla crianças das categorias Fraldinha (3 a 6 anos), Mirim (7 a 10 anos) e Infantojuvenil (11 e 12 anos), incentivando a formação de novos talentos e a continuidade da tradição da capoeira entre as novas gerações.

Ao todo, a organização estima mais de R$ 200 mil em premiações e incentivos esportivos. Além da disputa pelos títulos, os atletas classificados passam a integrar o ranking estadual e poderão se habilitar ao programa Bolsa Atleta 2027, fortalecendo a capoeira também como ferramenta de desenvolvimento esportivo e inclusão social.

Mais do que uma competição, o Troféu de Capoeira do Estado do Rio de Janeiro reafirma a importância de uma manifestação que nasceu da resistência do povo negro, tornou-se símbolo da identidade brasileira e hoje ocupa espaço de destaque tanto no cenário cultural quanto no esportivo. O evento busca unir tradição e futuro, preservando a essência da capoeira enquanto amplia as oportunidades para atletas de todas as idades.

Serviço

Troféu de Capoeira do Estado do Rio de Janeiro 2026

Inscrições abertas: Gratuitas e limitadas por categoria.

Congresso Técnico (obrigatório): 5 de setembro de 2026, a partir das 17h

Data do evento: 6 de setembro de 2026

Local: Quadra CEPT Professora Zilca Lopes da Fontoura

Rua Barão de Inoã, 137 – Centro – Maricá (RJ)

Inscrições e informações: https://fccderj.org

A capoeira é reconhecida como patrimônio cultural imaterial da humanidade pela UNESCO | Foto: Reprodução