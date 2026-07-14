Flamengo vence Palmeiras em estreia do Nubank Parque pelo Brasileiro Sub-17

O Flamengo derrotou o Palmeiras por 2 a 1, nesta terça-feira (14), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17. O triunfo rubro-negro aconteceu na estreia oficial do Nubank Parque, em São Paulo, novo nome da arena palmeirense, e representou a segunda vitória da equipe carioca na competição.

Os Garotos do Ninho abriram o placar logo aos dois minutos. Após um recuo do lateral Juan Ramos, o goleiro Aldo falhou ao tentar dominar a bola, que acabou entrando no gol. Ainda na primeira etapa, aos 40 minutos, Daniel Silva apareceu livre na área para desviar de cabeça e fazer o segundo gol após cobrança de falta pela direita.

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Aos 15 minutos, da segunda etapa, o meio-campista Niakson recebeu o segundo cartão amarelo ao cometer uma falta para impedir um contra-ataque do Flamengo e foi expulso, deixando os donos da casa com um jogador a menos.

Mesmo com um homem a menos, o Palmeiras descontou nos acréscimos. Aos 47 minutos, Caio Matheus recebeu passe de Maurício, invadiu a área e finalizou cruzado para balançar as redes. A reação, porém, parou por aí, e o Rubro-Negro confirmou a vitória por 2 a 1.

Além do resultado, o confronto marcou a primeira partida oficial disputada no estádio após a mudança de nome para Nubank Parque. A CBF também aproveitou o duelo para testar o sistema de impedimento semiautomático. A tecnologia ainda está em fase de validação e, por isso, não auxiliou a arbitragem durante a partida.

Com o resultado, o Flamengo chegou aos nove pontos e ganhou fôlego na disputa por uma vaga na próxima fase do Campeonato Brasileiro Sub-17. O Palmeiras, por sua vez, permaneceu com 16 pontos e pode perder a liderança do torneio ao fim da rodada, dependendo dos demais resultados.