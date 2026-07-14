Idoso baleado durante assalto no Recreio segue internado em estado grave

O empresário Eduardo Pedrosa Lopes, de 66 anos, permanece internado em estado grave após ser baleado durante um assalto no estacionamento de um supermercado no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. O crime aconteceu quando a vítima foi abordada por dois criminosos em uma motocicleta.

Segundo informações da família, Eduardo está internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em coma induzido. O disparo atingiu a região do tórax e provocou perfurações no baço e nos rins, o que exigiu uma cirurgia de emergência.

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Após receber os primeiros socorros de pessoas que estavam no local, o empresário foi encaminhado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Posteriormente, ele foi transferido para um hospital da rede privada, onde permanece sob cuidados intensivos. Familiares e amigos iniciaram uma corrente de orações nas redes sociais e pedem apoio pela recuperação da vítima.

De acordo com as informações apuradas, os criminosos abordaram Eduardo com o objetivo de roubar um cordão de ouro. Após o disparo, os suspeitos fugiram. O caso é investigado pela Polícia Civil, que busca identificar os autores do crime.