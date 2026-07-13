Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,12 | Euro R$ 5,8373
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Polícia procura suspeito de assassinar ocultar corpo da namorada em Miguel Pereira, Região Serrana do RJ

Bianca da Silva Ribeiro, de 26 anos, estava sumida desde o começo de julho. Disque Denúncia RJ lançou cartaz para estimular a população a denunciar paradeiro do foragido

relogio min de leitura | Redação 13 de julho de 2026 - 18:44

O Disque Denúncia (2253-1177 divulgou, nesta segunda-feira (13), um cartaz com o intuito de ajudar a Delegacia de Descoberta e Paradeiros (DDPA) da Polícia Civil a obter informações que levem à localização e prisão de Marlon Souza da Silva, de 27 anos. Ele é o suspeito principal do homicídio de Bianca da Silva Ribeiro, de 26 anos. O corpo foi descoberto parcialmente enterrado na última sexta-feira (10) em uma fazenda situada no bairro Ramada, em Miguel Pereira, pertencente à jurisdição da 96ª DP (Miguel Pereira), na Região Serrana do Estado do Rio. 

Residente do Méier, na Zona Norte do Rio de Janeiro, Bianca era estudante de História e estava desaparecida desde o início de julho. Segundo a polícia, o desaparecimento foi oficialmente relatado à delegacia na segunda-feira (6), embora os familiares afirmem que ela estava fora de vista desde o dia 4. Na noite que antecedeu seu sumiço, ela esteve na Pedra do Sal, no Centro do Rio, acompanhada de Marlon. Em seguida, o casal se dirigiu a uma hospedagem por aplicativo na Rua do Ouvidor.

Leia também: 

Professor gonçalense vence duas categorias em estreia de competição de fisiculturismo

Mega-Sena acumula para R$ 25 milhões; confira números sorteados

As filmagens mostram Marlon e Bianca chegando ao edifício na manhã do dia 5 de julho. Por volta da 00h12 do dia seguinte, Bianca retorna ao prédio e entra sozinha no elevador. Marlon chega logo após e chega a correr atrás dela. Ele sobe até o terceiro andar e a acompanha até o quarto. Horas mais tarde, o homem desce sozinho no elevador com malas em mãos. Às 3h07, Marlon sai do apartamento com o corpo da vítima. O suspeito removeu o corpo de Bianca do quarto e a carregou completamente inconsciente, sem qualquer reação, até seu veículo, antes de seguir para Miguel Pereira, no interior do Rio.

O corpo de Bianca foi descoberto por uma pessoa que realizava serviços de manutenção em uma área de manejo de gado. Durante a limpeza, a pessoa notou uma pilha formada por galhos, folhas, troncos e terra. Ao observar mais de perto o local, identificou parte de um pé exposto e imediatamente acionou a polícia. Após os procedimentos técnicos, o corpo foi enviado ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda para exames periciais.

Diante do que foi apresentado, a autoridade policial da DDPA requisitou à Justiça um mandado de prisão contra Marlon Silva, que foi deferido pelo juiz do Plantão Judiciário, tratando-se de uma prisão temporária, pelos crimes de Ocultação de Cadáver e Feminicídio (assassinar mulher por motivos relacionados ao gênero feminino).

O Disque Denúncia solicita que qualquer pessoa que possua informações sobre a localização de foragidos da Justiça entre em contato pelos seguintes canais:  

Central de atendimento/Call Center do DD: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177  

WhatsApp Anonimizado /DD: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que modifica ou retira informações que possam identificar uma pessoa)  

Aplicativo: Disque Denúncia RJ  

Anonimato Garantido

Matérias Relacionadas