Polícia procura suspeito de assassinar ocultar corpo da namorada em Miguel Pereira, Região Serrana do RJ

O Disque Denúncia (2253-1177 divulgou, nesta segunda-feira (13), um cartaz com o intuito de ajudar a Delegacia de Descoberta e Paradeiros (DDPA) da Polícia Civil a obter informações que levem à localização e prisão de Marlon Souza da Silva, de 27 anos. Ele é o suspeito principal do homicídio de Bianca da Silva Ribeiro, de 26 anos. O corpo foi descoberto parcialmente enterrado na última sexta-feira (10) em uma fazenda situada no bairro Ramada, em Miguel Pereira, pertencente à jurisdição da 96ª DP (Miguel Pereira), na Região Serrana do Estado do Rio.

Residente do Méier, na Zona Norte do Rio de Janeiro, Bianca era estudante de História e estava desaparecida desde o início de julho. Segundo a polícia, o desaparecimento foi oficialmente relatado à delegacia na segunda-feira (6), embora os familiares afirmem que ela estava fora de vista desde o dia 4. Na noite que antecedeu seu sumiço, ela esteve na Pedra do Sal, no Centro do Rio, acompanhada de Marlon. Em seguida, o casal se dirigiu a uma hospedagem por aplicativo na Rua do Ouvidor.

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As filmagens mostram Marlon e Bianca chegando ao edifício na manhã do dia 5 de julho. Por volta da 00h12 do dia seguinte, Bianca retorna ao prédio e entra sozinha no elevador. Marlon chega logo após e chega a correr atrás dela. Ele sobe até o terceiro andar e a acompanha até o quarto. Horas mais tarde, o homem desce sozinho no elevador com malas em mãos. Às 3h07, Marlon sai do apartamento com o corpo da vítima. O suspeito removeu o corpo de Bianca do quarto e a carregou completamente inconsciente, sem qualquer reação, até seu veículo, antes de seguir para Miguel Pereira, no interior do Rio.

O corpo de Bianca foi descoberto por uma pessoa que realizava serviços de manutenção em uma área de manejo de gado. Durante a limpeza, a pessoa notou uma pilha formada por galhos, folhas, troncos e terra. Ao observar mais de perto o local, identificou parte de um pé exposto e imediatamente acionou a polícia. Após os procedimentos técnicos, o corpo foi enviado ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda para exames periciais.

Diante do que foi apresentado, a autoridade policial da DDPA requisitou à Justiça um mandado de prisão contra Marlon Silva, que foi deferido pelo juiz do Plantão Judiciário, tratando-se de uma prisão temporária, pelos crimes de Ocultação de Cadáver e Feminicídio (assassinar mulher por motivos relacionados ao gênero feminino).

O Disque Denúncia solicita que qualquer pessoa que possua informações sobre a localização de foragidos da Justiça entre em contato pelos seguintes canais:

Central de atendimento/Call Center do DD: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado /DD: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que modifica ou retira informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido