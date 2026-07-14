PM prende três suspeitos e apreende pistola durante patrulhamento em Itaipu, Niterói

Três suspeitos foram detidos por policiais militares na noite de segunda-feira (13), na comunidade do Rato Molhado, em Itaipu, Região Oceânica de Niterói. Uma pistola e um carregador também foram apreendidos durante a ação.

Segundo a Polícia Militar, equipes realizavam patrulhamento pela Rua Professor Jurenil Andrade Costa quando avistaram um grupo de pessoas em atitude suspeita.

Leia também:

Setram regulamenta novas regras de transporte de bicicletas nas barcas

Polícia procura suspeito de assassinar ocultar corpo da namorada em Miguel Pereira, Região Serrana do RJ

Ainda de acordo com a corporação, ao perceberem a aproximação das viaturas, os suspeitos tentaram fugir. Os policiais realizaram um cerco tático e conseguiram deter três homens, além de apreender uma arma de fogo.

Os suspeitos, que aguardam identificação, foram encaminhados, juntamente com o material apreendido, para a delegacia da área, onde a ocorrência foi registrada e as medidas cabíveis adotadas.