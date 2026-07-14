Setram regulamenta novas regras de transporte de bicicletas nas barcas

Novas regras para o transporte de bicicletas nas barcas foram divulgadas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, no Diário Oficial. A regulamentação indica que o embarque de ciclomotores e veículos autopropelidos, e outros itens que não usem propulsão humana, deixarão de ser permitidos nas barcas.

As regras foram desenvolvidas pela Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana (Setram), e terão validade 30 dias depois da publicação da medida, sendo assim, no dia 13 de agosto. Ao longo desse período, agentes do consórcio Barcas Rio promoverão uma campanha de orientação dos passageiros, com a distribuição de folhetos explicativos e esclarecimento nas estações das barcas. Também haverá banners informativos sobre as novas regras, nas estações da Praça XV, Arariboia e Charitas.

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Ainda serão permitidas as bicicletas convencionais, além das bicicletas elétricas que poderão ser utilizadas por propulsão humana e patinetes dobráveis. Contudo, na linha Charitas, somente bicicletas dobráveis serão autorizadas para transporte.

De acordo com a regulamentação, o embarque de ciclistas ocorrerá por ordem de chegada e que o transporte das bicicletas estará sujeito à disponibilidade de espaços nas barcas. Se houver lotação, o passageiro deverá esperar a próxima embarcação.