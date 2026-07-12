Alexandre de Moraes concede prisão domiciliar ao pastor Márcio Poncio

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu prisão domiciliar ao pastor Márcio Poncio, pai da influenciadora Sarah Poncio. A decisão converte a prisão preventiva decretada no último dia 2 de julho, durante uma operação da Polícia Federal (PF) que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro, contrabando de cigarros e ligações com o jogo do bicho no Rio de Janeiro.

Na decisão, Moraes considerou o estado de saúde do investigado, que sofre de retocolite ulcerativa, doença inflamatória que afeta o intestino. O ministro também levou em conta a gravidez de risco da esposa de Poncio, Simone Poncio, como um dos fundamentos para a concessão da medida.

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Márcio Poncio havia sido preso em cumprimento a mandado expedido pelo próprio ministro, durante mais uma fase da Operação Unha e Carne, da Polícia Federal. A investigação também resultou nas prisões do bicheiro Adilsinho, do ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), Rodrigo Bacellar, e, mais recentemente, do ex-prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella.

Segundo a Polícia Federal, a operação busca aprofundar as investigações sobre a atuação de uma organização criminosa e sua suposta relação com agentes públicos e parlamentares fluminenses. Até o momento, os investigadores apontam Adilsinho como líder de um esquema milionário de lavagem de dinheiro, que envolveria empresas do setor de cigarros e atividades ligadas ao contrabando.

As investigações seguem em andamento para apurar a extensão do esquema e a participação dos demais investigados.