Polícia monta ações para prender trio acusado de atentado no interior do Estado do Rio

'Batatinha', 'Isaque' e 'Brendon' são procurados pela tentativa de homicídio que ocorreu em São Pedro da Aldeia, em abril - Foto: Diyulgação/Disque Denúncia/RJ

'Batatinha', 'Isaque' e 'Brendon' são procurados pela tentativa de homicídio que ocorreu em São Pedro da Aldeia, em abril - Foto: Diyulgação/Disque Denúncia/RJ

Neste domingo (12), o Disque Denúncia/RJ (2253-1177) divulgou um cartaz para ajudar a 125ª DP (São Pedro da Aldeia), com o intuito de obter informações que possam levar à captura de Alexsandro Pires, conhecido como Batatinha, de 52 anos; Isaque Fernandes Sabino, de 38; e Brendon Sohett de Lima, de 32 anos. Eles são procurados pela tentativa de homicídio que ocorreu em abril deste ano, em São Pedro da Aldeia, uma cidade na Região dos Lagos do Estado do Rio.

De acordo com as investigações, no dia 19 de abril de 2026, por volta das 23h, em São Pedro da Aldeia/RJ, os acusados Alexsandro, Isaque e Brendon, teriam cometido, em concurso de pessoas, o crime de tentativa de homicídio qualificado contra a vítima. Consta que Alexsandro teria ordenado a execução do crime, motivado por ciúmes devido ao relacionamento da vítima com sua ex-companheira. Isaque teria disparado contra a vítima, enquanto Brendon dirigia a motocicleta utilizada na ação, dando apoio à execução e à fuga dos envolvidos.

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A vítima foi levada ao hospital em estado grave e os responsáveis pelo atendimento conseguiram salvá-la. As investigações reuniram evidências que apontam para a participação dos três procurados, para os quais foi decretada a prisão preventiva, a pedido da Autoridade Policial da 125ª DP, que foi aprovada pelo juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Pedro da Aldeia, pelo crime de Homicídio em concurso de Tentativa de Homicídio.

É importante ressaltar que os três indivíduos têm antecedentes criminais. Alexsandro Pires possui sete registros por crimes de Furtos, Posse de Drogas, falsidade ideológica eleitoral sob o regime de concurso de pessoas (coautoria ou participação), Violência Doméstica Contra a Mulher e Receptação, além de ter antecedentes no sistema prisional. Isaque possui seis registros por Lesão Corporal, Dano Qualificado Com Violência À Pessoa Ou Grave Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher e Maus Tratos, tendo também uma passagem pelo sistema prisional em 2021.

Por fim, Brendon tem três registros por Tráfico de Drogas e Violência Doméstica Contra a Mulher, e também passou pelo sistema prisional entre 2019 e 2020. O Disque Denúncia solicita que quem tiver informações sobre a localização dos três procurados, entre em contato pelos seguintes meios:

Central de atendimento/Call Center do DD: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado /DD: (021) – 2253-1177 (técnica que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido.