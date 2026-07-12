PM é executado a tiros em frente a condomínio na Zona Oeste do Rio; DH investiga o caso

O crime aconteceu no momento em que a vítima chegava de carro ao condomínio - Foto: divulgação

O crime aconteceu no momento em que a vítima chegava de carro ao condomínio - Foto: divulgação

Um policial militar foi morto a tiros na madrugada deste domingo (12) em frente ao condomínio onde morava, na Rua Mirataia, no bairro Pechincha, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O crime aconteceu no momento em que a vítima chegava de carro ao condomínio e foi registrado por uma câmera de segurança.

O 3º sargento Yuri Luiz Desiderati Ribeiro, lotado no 21º BPM (São João de Meriti), aguardava a abertura da cancela de acesso ao condomínio quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e efetuaram diversos disparos. Segundo as primeiras informações, ao menos 23 tiros foram disparados contra o veículo.

Leia também:

Fifa vai discutir ampliação da Copa do Mundo para 64 seleções a partir de 2030

Mega-Sena acumula para R$ 25 milhões; confira números sorteados

Policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados e, ao chegarem ao local, encontraram o militar já sem vida. O automóvel apresentava várias marcas de tiros, e nenhum objeto da vítima foi levado, o que reforça a hipótese de execução.

Equipes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) realizaram a perícia no local e assumiram as investigações para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime.

Yuri Luiz Desiderati Ribeiro havia sido preso em flagrante em outubro de 2023 durante uma operação na Avenida Brasil, na altura do Complexo da Maré. Na ocasião, de acordo com a Polícia Civil, ele foi encontrado dentro de um caminhão que transportava 151 quilos de cocaína.

Ainda segundo as investigações da época, o policial era apontado como homem de confiança de Wilton Carlos Rabello Quintanilha, conhecido como Abelha, e de William Souza Guedes, o Corolla, ambos apontados como integrantes da cúpula do Comando Vermelho (CV).