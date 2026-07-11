Brasileiro é preso na França após barco com uma tonelada de cocaína ser interceptado

Os três suspeitos foram formalmente indiciados por um tribunal de Paris - Foto: Reprodução

Os três suspeitos foram formalmente indiciados por um tribunal de Paris - Foto: Reprodução

Um brasileiro e dois cidadãos bolivianos foram presos e denunciados pela Justiça francesa após serem flagrados transportando mais de uma tonelada de cocaína em uma embarcação interceptada no Oceano Índico. A informação foi confirmada neste sábado (11) por fontes ligadas à investigação.

De acordo com as informações, o barco foi abordado em 25 de junho nas proximidades da ilha francesa de Reunião. A embarcação fazia uma rota entre a América do Sul e a Austrália quando foi interceptada, resultando na apreensão de mais de uma tonelada da droga.

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Os três suspeitos foram formalmente indiciados na sexta-feira (10) por um tribunal de Paris. Em seguida, passaram por audiência de custódia, na qual a Justiça determinou que permanecessem presos preventivamente enquanto o caso é investigado.

O brasileiro, de 58 anos, afirmou aos investigadores que trabalhava como pescador. O advogado dele, Eliott Amzallag, negou qualquer envolvimento do cliente com o tráfico de drogas e alegou que ele foi explorado pela organização criminosa responsável pelo transporte da carga.

De acordo com ele, seu cliente “não tem nenhum vínculo com o mundo do narcotráfico, que claramente se aproveitou de sua fragilidade física e psicológica".

Os dois bolivianos, com idades entre 30 e 40 anos, também permanecerão presos preventivamente. O advogado do suspeito mais jovem, Baptiste Bellet, afirmou que seu cliente pretende colaborar com as investigações e sustentou que ele não integra a organização criminosa investigada.