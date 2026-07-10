Polícia Militar faz operação no Jardim Catarina e prende três suspeitos

Uma operação do 7° BPM (São Gonçalo) mobiliza agentes na manhã desta sexta-feira (10) no Jardim Catarina, em São Gonçalo. A ação tem como objetivo a retirada de barricadas instaladas por criminosos, além do combate ao tráfico de drogas, roubos de veículos e de cargas na região.

Durante a operação, os policiais militares do 7° BPM prenderam três suspeitos, além de apreenderem uma pistola equipada com kit rajada, um rádio comunicador, uma motocicleta com registro de roubo e uma quantidade de drogas.

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A comunidade é dominada pela atuação do Comando Vermelho. As equipes seguem realizando buscas em diversos endereços para identificar outros envolvidos em atividades criminosas e remover obstáculos instalados nas vias do local. A ocorrência será registrada na 74ª DP (Alcântara). Até o momento, a operação segue em andamento.