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Seis mortos são deixados em UPA de Magalhães Bastos após tiroteio na Zona Oeste

De acordo com a Polícia Civil, cinco das vítimas já foram identificadas

relogio min de leitura | Redação 10 de julho de 2026 - 14:18
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Magalhães Bastos
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Magalhães Bastos -

Seis corpos foram deixados por moradores na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Magalhães Bastos, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta sexta-feira (10). As primeiras informações indicam que as mortes teriam ocorrido durante um confronto intenso entre policiais militares e criminosos na região.

De acordo com a Polícia Civil, cinco das vítimas já foram identificadas: Lukas Taylan de Mendonça Monteiro, Jonathan Andrade Ferreira, Vinicius Neves Dantas, Felipe Barbosa da Silva e Alanderson de Almeida Guimarães.

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Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML), onde passarão por exames de necropsia. A polícia realiza outras diligências para esclarecer as circunstâncias das mortes. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital.

Tags:

Confronto policial Delegacia de Homicídios Investigação Criminal Rio de Janeiro UPA Magalhães Bastos vítimas identificadas

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