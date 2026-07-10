Seis mortos são deixados em UPA de Magalhães Bastos após tiroteio na Zona Oeste

Seis corpos foram deixados por moradores na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Magalhães Bastos, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta sexta-feira (10). As primeiras informações indicam que as mortes teriam ocorrido durante um confronto intenso entre policiais militares e criminosos na região.

De acordo com a Polícia Civil, cinco das vítimas já foram identificadas: Lukas Taylan de Mendonça Monteiro, Jonathan Andrade Ferreira, Vinicius Neves Dantas, Felipe Barbosa da Silva e Alanderson de Almeida Guimarães.

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Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML), onde passarão por exames de necropsia. A polícia realiza outras diligências para esclarecer as circunstâncias das mortes. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital.