Caso Izabela Leite: Empresária morta pelo ex-companheiro será enterrada hoje em Niterói

A empresária Izabela Leite, de 30 anos, será sepultada na tarde desta sexta-feira (10), no Cemitério Municipal Maruí, no Barreto, Zona Norte de Niterói. A jovem morreu na última quarta-feira (8), após passar um pouco mais de dois meses internada no Hospital Estadual Azevedo Lima, após ser brutalmente agredida pelo ex-companheiro.

De acordo com informações, o sepultamento está marcado para acontecer às 16h30. Izabela foi covardemente agredida durante uma discussão com o ex-companheiro. De acordo com a Polícia Civil, ela foi encontrada com ferimentos graves na cabeça, no tórax e em um dos pés. A empresária deu entrada no hospital desacordada e apresentava um coágulo na cabeça, que chegou a diminuir ao longo do tratamento.

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No dia 10 de junho, Izabela apresentou uma melhora significativa e acordou do coma. Embora ainda não conseguisse falar, ela já se comunicava por meio de piscadas. Na ocasião, familiares e amigos comemoraram a evolução do quadro clínico e mantinham a esperança de sua recuperação.

Mãe de uma menina de 11 anos, Izabela era proprietária de um salão de beleza especializado em mega hair. Amigos e familiares a descrevem como uma mulher dedicada, batalhadora e inteiramente comprometida com a filha e com o trabalho.