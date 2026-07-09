Caso Izabela Leite: Morre vítima de tentativa de feminicídio após dois meses internada em Niterói

Morreu na noite desta quarta-feira (8), a empresária Izabela Leite, de 30 anos, após passar um pouco mais de dois meses internada no Hospital Estadual Azevedo Lima, no bairro Fonseca, em Niterói. Ela estava internada desde o início de maio, quando foi brutalmente agredida em uma tentativa de feminicídio atribuída ao ex-companheiro.

Durante o período em que ficou internada, Izabela lutou pela vida. A empresária passou 39 dias em coma e, em junho, voltou a abrir os olhos e passou a se comunicar por meio de piscadas, trazendo esperança para familiares e amigos que acompanhavam diariamente sua recuperação.

Apesar de apresentar uma melhora, ela permanecia em estado delicado devido à gravidade dos ferimentos causados pelas agressões. O caso ocorreu no dia 2 de maio, no Morro do Estado, no Centro de Niterói. De acordo com as investigações da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), Izabela teria sido convidada pelo ex-companheiro para lanchar. Durante o trajeto, dentro do carro em que os dois estavam, teria ocorrido uma discussão que terminou com a empresária sendo agredida.

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Segundo as investigações, Izabela sofreu ferimentos graves na cabeça, no tórax e em outras partes do corpo. Depois das agressões, ela teria permanecido desacordada por horas antes de ser levada pelo ex-companheiro para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Fonseca. Por conta da gravidade do quadro, foi transferida para o Hospital Estadual Azevedo Lima, onde ficou internada até a morte.

Familiares contaram que a jovem chegou à unidade de saúde muito ferida e cheia de sangue. Segundo eles, o homem demorou a procurar atendimento médico depois das agressões. O suspeito foi preso no dia 7 de maio, cinco dias após o crime, depois de diligências feitas pela Polícia Civil. Ele é investigado como autor das agressões e permanece à disposição da Justiça.

Segundo a família, o episódio não teria sido a primeira violência sofrida por Izabela durante o relacionamento. Eles relataram que o homem já teria agredido a vítima anteriormente, em uma situação que chegou a gerar registro de ocorrência e atendimento médico. Na ocasião, porém, Izabela não apresentou documentos e nem realizou o exame de corpo de delito, o que dificultou o avanço da investigação.

A família também afirma que o acusado possuía histórico de violência e já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas e por uma ocorrência envolvendo a Lei Maria da Penha contra uma ex-mulher, em 2021. Izabela havia acabado de realizar um antigo sonho, que era deixar a comunidade onde morava, no Morro do Estado, e alugar um novo espaço para ampliar o salão de beleza especializado em mega hair que mantinha. Mãe de uma menina, Izabela era descrita por amigos e familiares como uma mulher dedicada à filha, ao trabalho e ao próprio crescimento profissional.

Com a confirmação de sua morte, o caso passará por uma nova etapa na Justiça. A investigação, que inicialmente tratava o episódio como tentativa de feminicídio, poderá ser modificada para feminicídio consumado após procedimentos legais.