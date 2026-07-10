Turista mexicano é agredido e roubado na Avenida Atlântica, em Copacabana

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o jovem com diversos hematomas no rosto - Foto: Divulgação

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o jovem com diversos hematomas no rosto - Foto: Divulgação

A Polícia Civil investiga a agressão a um turista mexicano ocorrida na Avenida Atlântica, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. O caso aconteceu na última terça-feira (7).

A vítima, identificada como Kevin Jonoel, de 22 anos, foi atacada com uma garrafa, perdeu a consciência durante as agressões e teve o celular roubado. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o jovem com diversos hematomas no rosto.

De acordo com o relato de Kevin, ele estava com amigos quando foi surpreendido por criminosos. Um dos suspeitos portava uma garrafa. Ao perceber a ameaça, o turista alertou um amigo para fugir, mas acabou sendo alcançado e agredido até desmaiar. Segundo a direção do hospital, o paciente já recebeu alta médica.

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A Polícia Militar informou que agentes do 19º BPM (Copacabana) foram acionados após denúncias de homens ameaçando turistas na Avenida Atlântica. Ao chegarem ao local, os suspeitos fugiram, e buscas foram iniciadas na região.

Durante o patrulhamento, os policiais encontraram Kevin gravemente ferido. Testemunhas relataram que os autores das agressões seriam os mesmos envolvidos nas ameaças anteriores. Um dos suspeitos foi localizado posteriormente, e a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Apoio ao Turismo (Deat).

Em nota, a Polícia Civil informou que a vítima prestou depoimento e que diligências estão em andamento para identificar os responsáveis e esclarecer as circunstâncias do crime.