'Lulu', Foragido da Justiça, é preso em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, pela Polícia Militar

Luciano é um dos três principais suspeitos no homicídio de Fábio Corrêa Oliveira, que saiu de casa no dia 20 de abril de 2025, para encontrar uma colega com quem estava tendo um relacionamento, em Saquarema, Região dos Lagos - Foto: Divulgação/Disque Denúncia

Luciano é um dos três principais suspeitos no homicídio de Fábio Corrêa Oliveira, que saiu de casa no dia 20 de abril de 2025, para encontrar uma colega com quem estava tendo um relacionamento, em Saquarema, Região dos Lagos - Foto: Divulgação/Disque Denúncia

Policiais militares, lotados no 15º BPM (Duque de Caxias) após informações passadas pela Central Disque Denúncia, prenderam na Vila São Luis, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, o foragido da justiça Luciano Cabral de Amorim, Vulgo Lulu, de 28 anos.

Policiais em cumprimento às diretrizes emanadas pelo Comando da Unidade e com o objetivo de verificar a procedência de denúncia anônima ao Disque Denúncia, procedeu à Rua Deputado Sá Rego, esquina com a Rua Treze de julho, onde realizou diligências na localidade, e durante as buscas, a equipe localizou e capturou o procurado Luciano Cabral de Amorim, vulgo "Lulu", que tinha em seu desfavor mandado de prisão em aberto, nº 0000988-65.2025.8.19.0058.01.0003-03, expedido pelo crime de homicídio.

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Luciano é um dos três principais suspeitos no homicídio de Fábio Corrêa Oliveira, que saiu de casa no dia 20 de abril de 2025, para encontrar uma colega com quem estava tendo um relacionamento, mas não voltou. O corpo dele foi encontrado nove dias depois enterrado no bairro Vilatur, em Saquarema. Segundo as investigações, o ex-companheiro de Maria Eduarda seria o traficante Luciano Cabral, que não aceitava o fim do relacionamento. Os outros dois envolvidos, Maria Eduarda Dutra e o irmão dela, Alan Vitor Dutra, ainda estão foragidos.

Diante dos fatos, o foragido foi conduzido à 59ª DP (Duque de Caxias) para cumprimento do mandado de prisão, e posteriormente, foi encaminhado a uma unidade da SEPPENRJ onde já se encontram acautelados à disposição da Justiça.

O Disque Denúncia, pede que quem tiver informações sobre localização de criminosos e pontos de drogas, favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido