Grupo criminoso ligado ao Comando Vermelho é alvo de operação no RJ e em MG

Um grupo criminoso interestadual que atua no Rio de Janeiro e em Minas Gerais e que mantém ligação com o Comando Vermelho foi alvo de operação de diversos órgãos de segurança, nesta quinta-feira (9).

Além do Rio de Janeiro, o grupo também atuava em pelo menos três municípios mineiros: Leopoldina, Recreio, Argirita, Cataguases e Além Paraíba. Os criminosos estão ligados ao tráfico de drogas, porte e circulação de armas com uso restrito.

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A operação batizada como ‘Quione’, cumpre 27 mandados de prisão preventiva e 43 busca e apreensão no Rio de Janeiro, além de Leopoldina, Recreio e Juiz de Fora.

As últimas informações são de que foram apreendidos mais de 5 mil porções de drogas, quatro fuzis e inúmeros carregadores de armas de fogo.

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), informou que a organização criminosa domina as comunidades através da violência, ameaças, determinação de regras de convivência e o uso de punições a moradores que não cumprirem as ordens dos criminosos.

As investigações também revelam episódios de tortura, espancamentos, ameaças, monitoramento de policiais, e ainda um possível plano de ação contra a vida de um agente de segurança pública.

Ação em conjunto

A ação é feita pelo Ministério Público de Minas Gerais, através do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em parceria com a Polícia Militar de Minas Gerias, da Ronda Ostensiva com Cães (Rocca), da Rondas Táticas Metropolitanas (Rotam), e também do Grupo Especializado em Recobrimento (GER) e do Batalhão de Choque.

A operação contou com a participação de 150 policiais militares, além de sete promotores de Justiça e servidores do MPMG. Ainda há o apoio do Gaeco e do Centro de Segurança e Inteligência (CSI) do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).