Criança de 3 anos morre após ser espancada pelo próprio pai por não dar 'bom dia'

Uma criança de 3 anos morreu depois de ser espancada pelo próprio pai por não ter dado ‘bom dia’. O acusado é um missionário norte-americano, de 33 anos, que está preso desde domingo (5), após ter confessado o crime. O caso ocorreu em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

A Polícia Civil de Porto Alegre, informou que o agressor confessou as agressões, que teriam sido motivadas porque o filho não teria lhe dado ‘bom dia’. O norte-americano admitiu que atingiu o peito e o abdômen da criança com socos, e que ainda teria batido a cabeça do menino contra o chão.

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O menino estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica do Hospital de Pronto Socorro (HPS), em estado gravíssimo. A vítima foi levada à unidade hospital pelo próprio pai.

Assim que os médicos notaram as múltiplas lesões na criança, foi acionada o 18º Batalhão de Polícia Militar (BPM), que prendeu o homem em flagrante.

De acordo com a corporação, os registros indicam que os outros três filhos do homem, de 5, 7 e 9 anos, também teriam sido vítimas de agressões. Após determinação do Conselho Tutelar, os menores foram levados para acolhimento institucional. Além disso, está sendo investigado episódios de violência doméstica contra a mulher do missionário.