Acusado pela morte do ator Jefferson Machado é condenado a 22 anos e 9 meses

Após dois dias de julgamento, a 2ª Promotoria de Justiça junto ao I Tribunal do Júri da Capital obteve, nesta quinta-feira (09/07), a condenação de Jeander Vinicius da Silva Braga a 22 anos e nove meses de prisão, em regime fechado, pela morte do ator Jefferson Machado, ocorrida em 2023. Ele foi condenado pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e maus-tratos a animais.

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Em sua sustentação perante o Tribunal do Júri, o promotor de Justiça destacou que o homicídio foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, caracterizado pela covardia da ação, por meio cruel, em razão da asfixia, e para assegurar a impunidade de outro crime. O membro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) também sustentou que Jeander desempenhou papel decisivo na execução do crime e na ocultação do cadáver de Jefferson, atuando como o principal responsável pelo emprego da força física na ação criminosa.

Jeander Vinicius e Bruno de Souza Rodrigues foram denunciados pelo MPRJ em julho de 2023. De acordo com a denúncia, os dois foram até a residência de Jefferson Machado, no bairro de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, onde a vítima foi asfixiada até a morte. Em seguida, transportaram o corpo em um baú e o enterraram em um terreno localizado na parte da frente de um imóvel alugado no mesmo bairro. Ainda segundo a denúncia, a cova já havia sido aberta por Jeander dias antes do homicídio.

Ainda de acordo com a denúncia, Bruno prometeu a Jefferson a compra de uma vaga para ator em uma emissora de televisão, mediante o pagamento de mais de R$ 18 mil, sob a alegação de que o valor seria repassado a um suposto funcionário da empresa. Como o dinheiro não foi devolvido e, diante da iminência de o golpe ser descoberto, Bruno, com o auxílio de Jeander, matou a vítima.

O processo foi desmembrado, e Bruno também será submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. A sessão do Júri está marcada para dezembro.