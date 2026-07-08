Polícia Civil deflagra Operação ‘Fruto do Trabalho’ que mira envolvidos em golpe contra idoso

Policiais civis da 50ª DP (Itaguaí) deflagraram, nesta quarta-feira (08/07), a Operação Fruto do Trabalho para cumprir mandados de busca e apreensão nos municípios do Rio de Janeiro, Paracambi, Magé, São João de Meriti e Piraí. A ação tem como alvo investigados por envolvimento em um esquema de estelionato praticado contra um idoso em Itaguaí, na Baixada Fluminense.

As investigações tiveram início após a vítima perder cerca de R$ 290 mil em um golpe. Em seguida, um homem se apresentou como policial e alegou que conseguiria recuperar o dinheiro por meio de um suposto contato no Banco Central. Para isso, exigiu o pagamento de R$ 50 mil, quantia que foi transferida pela vítima.

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As apurações identificaram o beneficiário da transferência e reuniram elementos que indicam sua participação no crime. Os agentes também constataram que o investigado possui três anotações criminais, entre elas por uso de documento falso.

A operação tem como objetivo reunir novas provas, identificar outros integrantes do grupo criminoso e aprofundar as investigações.