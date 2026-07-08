Morre policial civil baleado na cabeça em ataque na Avenida Brasil, no Rio

O inspetor da Polícia Civil Carlos Alberto Freire Neto, de 35 anos, morreu na tarde desta quarta-feira (8) após ser baleado na cabeça durante um ataque de traficantes na Avenida Brasil, na altura da Favela do Muquiço, em Guadalupe, Zona Norte do Rio de Janeiro.

O agente chegou a ser socorrido em estado gravíssimo no fim da manhã e foi levado para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, mas não resistiu aos ferimentos. Até o momento, não há informações sobre o horário e o local do sepultamento do policial, que deixa esposa e dois filhos. Carlos Alberto ingressou na corporação em dezembro de 2023 e, desde maio, estava lotado na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

Na mesma ação, uma outra policial civil foi baleada na perna. Ela foi hospitalizada e apresenta quadro de saúde estável.

Como aconteceu o ataque de traficantes na Avenida Brasil





Policiais invadiram a comunidade em busca dos atiradores após o ataque Divulgação

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Os policiais civis foram alvos de uma emboscada armada por criminosos da Favela do Muquiço enquanto trafegavam pela Avenida Brasil. O veículo em que os agentes estavam foi alvejado pelos traficantes no fim da manhã desta quarta-feira.

Logo após o ataque, uma megaoperação foi montada na região. Centenas de agentes da Polícia Civil e da Polícia Militar entraram na comunidade para tentar localizar os autores dos disparos. Dois homens foram presos até o momento.

'Ataque covarde e brutal', diz secretário de Polícia Civil

O secretário de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro, Delmir Gouveia, se manifestou repudiando a ação dos criminosos e classificou o episódio como um "ataque covarde e brutal" contra os servidores da segurança pública.

"As equipes da Polícia Civil continuam atuando na região do Muquiço porque os criminosos retornaram para o interior da comunidade após o ataque. Não vamos recuar até que todos os envolvidos sejam identificados e presos", afirmou o secretário.

O policiamento segue intensificado em toda a extensão da Avenida Brasil, nos trechos que cortam as favelas do Muquiço e da Palmeirinha.