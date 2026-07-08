Agentes da Polícia Civil são baleados na Avenida Brasil
Os policiais foram socorridos e encaminhados ao Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste
Dois policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foram baleados enquanto passavam pela Avenida Brasil, nas proximidades de Guadalupe, Zona Norte, na manhã desta quarta-feira (8).
Segundo a Polícia Civil, a delegacia realizava uma operação na região quando os agentes foram atingidos. No carro, uma viatura descaracterizada, havia quatro policiais. Um homem foi baleado na cabeça e uma mulher na perna.
Os policiais foram socorridos e encaminhados ao Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que um dos agentes chegou à unidade em estado grave. O outro tem quadro de saúde estável e segue em avaliação.
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Após o ataque, vários agentes foram até o local. Eles realizam buscas na comunidade do Muquiço atrás dos envolvidos. A Polícia Civil classificou a ação como covarde e reforçou que ataques contra agentes de segurança pública representam um ataque direto ao Estado.
Já a Polícia Militar informou que agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) intensificam o policiamento na região.
Devido a ocorrência, uma faixa da pista lateral e uma da central estão interditadas no sentido Centro, próximo à estação do BRT de Guadalupe. O Centro de Operações Rio (COR) informou que o trânsito apresenta lentidão no trecho.