Agentes da Polícia Civil são baleados na Avenida Brasil

Após o ataque, vários agentes foram até o local - Foto: Reprodução/ TV Globo

Após o ataque, vários agentes foram até o local - Foto: Reprodução/ TV Globo

Dois policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foram baleados enquanto passavam pela Avenida Brasil, nas proximidades de Guadalupe, Zona Norte, na manhã desta quarta-feira (8).

Segundo a Polícia Civil, a delegacia realizava uma operação na região quando os agentes foram atingidos. No carro, uma viatura descaracterizada, havia quatro policiais. Um homem foi baleado na cabeça e uma mulher na perna.

Os policiais foram socorridos e encaminhados ao Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que um dos agentes chegou à unidade em estado grave. O outro tem quadro de saúde estável e segue em avaliação.

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Após o ataque, vários agentes foram até o local. Eles realizam buscas na comunidade do Muquiço atrás dos envolvidos. A Polícia Civil classificou a ação como covarde e reforçou que ataques contra agentes de segurança pública representam um ataque direto ao Estado.

Já a Polícia Militar informou que agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) intensificam o policiamento na região.

Devido a ocorrência, uma faixa da pista lateral e uma da central estão interditadas no sentido Centro, próximo à estação do BRT de Guadalupe. O Centro de Operações Rio (COR) informou que o trânsito apresenta lentidão no trecho.