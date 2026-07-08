Dois corpos são encontrados dentro de carro em Marechal Hermes

Dois corpos foram encontrados dentro de um veículo na Rua Carolina de Assis, em Marechal Hermes, na Zona Norte, na manhã desta quarta-feira (8).

Nas imagens de câmeras de segurança é possível ver o momento em que o motorista estaciona o veículo na calçada e sai andando, por volta das 12h30 de segunda-feira (7). De acordo com o DIA, as vítimas estavam no banco de trás e o carro não apresentava marcas de tiros.

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A princípio, o veículo não consta como roubado e o motorista ainda não foi localizado. Segundo a Polícia Militar, equipes do 9° BPM (Rocha Miranda) isolaram a área para a perícia. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Ainda não há informações sobre a identificação das vítimas.