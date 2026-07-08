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Motorista de caminhão é detido após acidente fatal na BR-101, em Itaboraí

De acordo com a PRF, o condutor do caminhão foi capturado logo após o acidente

relogio min de leitura | Redação 08 de julho de 2026 - 07:58
A ocorrência foi registrada por volta das 17h
A ocorrência foi registrada por volta das 17h -

Um motorista de caminhão foi detido no fim da tarde desta terça-feira, dia 7, acusado de homicídio culposo. O caso aconteceu no quilômetro 297 da BR-101, na altura de Manilha, Itaboraí.

A ocorrência foi registrada por volta das 17h por agentes da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Niterói, que coordenam o policiamento na região.

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De acordo com a PRF, o condutor do caminhão foi capturado logo após o acidente. A identidade da vítima e os detalhes sobre a dinâmica da colisão ainda não foram divulgados pelas autoridades.

O caso foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil da área, que assume as investigações. 

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