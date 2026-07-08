PM prende quatro suspeitos em operações contra o tráfico em Niterói

Na ação, os policiais apreenderam uma pistola Taurus calibre 9 milímetros com numeração suprimida, 14 munições intactas e dois radiotransmissores - Foto: Divulgação

Na ação, os policiais apreenderam uma pistola Taurus calibre 9 milímetros com numeração suprimida, 14 munições intactas e dois radiotransmissores - Foto: Divulgação

Quatro suspeitos foram presos em duas ações realizadas por policiais militares do 12º BPM, nesta terça-feira (7), durante patrulhamentos em comunidades de Niterói. As ocorrências aconteceram na Comunidade Nova Brasília, na Engenhoca, e na Comunidade do Inferninho, em Piratininga.

Na primeira ocorrência, na Rua do Tomate, na Comunidade Nova Brasília, os policiais faziam patrulhamento quando avistaram três homens em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos tentaram fugir, mas dois acabaram capturados.

Segundo a Polícia Militar, um dos detidos portava um rádio transmissor sintonizado na frequência utilizada pelo tráfico de drogas.

Com o segundo detido, os policiais encontraram R$ 49 em espécie e um telefone celular, que, após consulta, não possuía registro de roubo ou furto. Os dois foram encaminhados para a 78ª DP, juntamente com o material apreendido.

Material apreendido | Foto: Divulgação

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Já na segunda ocorrência, registrada na Comunidade do Inferninho, em Piratininga, policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) patrulhavam uma área conhecida pela atuação do tráfico quando flagraram um grupo de suspeitos, sendo que um deles aparentava estar armado.

A PM informou que foi realizado um disparo de advertência, fazendo com que os suspeitos fugissem. Durante as buscas, um dos homens tentou escapar pelos telhados de casas, mas caiu no interior de um imóvel e acabou preso. Outro suspeito também foi detido na sequência.

Na ação, os policiais apreenderam uma pistola Taurus calibre 9 milímetros com numeração suprimida, 14 munições intactas e dois radiotransmissores. A ocorrência foi encaminhada para a 81ª DP e seguia em andamento até o fechamento desta reportagem.