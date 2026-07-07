Arraiá de Niterói está de volta com Edição Julina

O evento vai acontecer na Praça Rádio Amador, em São Francisco, das 12h às 23h - Foto: Divulgação

O evento vai acontecer na Praça Rádio Amador, em São Francisco, das 12h às 23h - Foto: Divulgação

Evento gratuito acontece nos dias 10, 11 e 12 de julho, na Praça Rádio Amador, em São Francisco, das 12h às 23h

Vocês pediram e a gente voltou! O Arraiá de Niterói retorna com sua tão aguardada Edição Julina, prometendo três dias inesquecíveis de festa, cultura e muita animação para toda a família.

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Nos dias 10, 11 e 12 de julho, a Praça Rádio Amador, no bairro de São Francisco, se transforma no maior e melhor arraial da cidade, das 12h às 23h, com entrada gratuita.

A programação reúne o melhor das festas juninas: comida típica, quadrilhas, forró, shows ao vivo, parque e atrações infantis — tudo regado a muita cerveja gelada e animação. E para quem curte estilos variados, o evento promete: vai ter forró, quadrilha, piseiro, sertanejo, samba e pagode. Música para todos os gostos!

Programação Completa

SEXTA-FEIRA — 10/07

16h — DJ

19h — Forró Jessy e Trio

20h30 — DJ

21h30 — Lara Zuzarte

23h — Encerramento

SÁBADO — 11/07

12h — Abertura

14h — Palhaço Azeitona (Atração Infantil)

15h15 — Forró Pé Descalço — 1º Set

16h30 — DJ

17h — Forró Pé Descalço — 2º Set

20h — Roda de Samba do Celeiro

21h — DJ

22h — Intimistas

23h — Encerramento

DOMINGO — 12/07

12h — Abertura

14h — Mágico Douglas (Atração Infantil)

15h15 — Forró Trio por Enquanto — 1º Set

16h30 — DJ

17h — Forró Trio por Enquanto — 2º Set

18h — DJ

19h — Nosso Samba — 1º Set

20h30 — DJ

21h30 — Nosso Samba — 2º Set

23h — Encerramento

Informações do Evento

Datas: 10, 11 e 12 de julho de 2025 (sexta a domingo)

Local: Praça Rádio Amador — São Francisco, Niterói/RJ

Horário: Das 12h às 23h

Entrada: Gratuita