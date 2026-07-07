Arraiá de Niterói está de volta com Edição Julina
A programação reúne o melhor das festas juninas
Evento gratuito acontece nos dias 10, 11 e 12 de julho, na Praça Rádio Amador, em São Francisco, das 12h às 23h
Vocês pediram e a gente voltou! O Arraiá de Niterói retorna com sua tão aguardada Edição Julina, prometendo três dias inesquecíveis de festa, cultura e muita animação para toda a família.
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Nos dias 10, 11 e 12 de julho, a Praça Rádio Amador, no bairro de São Francisco, se transforma no maior e melhor arraial da cidade, das 12h às 23h, com entrada gratuita.
A programação reúne o melhor das festas juninas: comida típica, quadrilhas, forró, shows ao vivo, parque e atrações infantis — tudo regado a muita cerveja gelada e animação. E para quem curte estilos variados, o evento promete: vai ter forró, quadrilha, piseiro, sertanejo, samba e pagode. Música para todos os gostos!
Programação Completa
SEXTA-FEIRA — 10/07
16h — DJ
19h — Forró Jessy e Trio
20h30 — DJ
21h30 — Lara Zuzarte
23h — Encerramento
SÁBADO — 11/07
12h — Abertura
14h — Palhaço Azeitona (Atração Infantil)
15h15 — Forró Pé Descalço — 1º Set
16h30 — DJ
17h — Forró Pé Descalço — 2º Set
20h — Roda de Samba do Celeiro
21h — DJ
22h — Intimistas
23h — Encerramento
DOMINGO — 12/07
12h — Abertura
14h — Mágico Douglas (Atração Infantil)
15h15 — Forró Trio por Enquanto — 1º Set
16h30 — DJ
17h — Forró Trio por Enquanto — 2º Set
18h — DJ
19h — Nosso Samba — 1º Set
20h30 — DJ
21h30 — Nosso Samba — 2º Set
23h — Encerramento
Informações do Evento
Datas: 10, 11 e 12 de julho de 2025 (sexta a domingo)
Local: Praça Rádio Amador — São Francisco, Niterói/RJ
Horário: Das 12h às 23h
Entrada: Gratuita