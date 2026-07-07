Operação da PF mira empresas em Niterói, São Gonçalo e Itaboraí por lavagem de dinheiro

O esquema teria movimentado mais de R$ 7,6 bilhões nos últimos seis anos - Foto: Divulgação/ PF

O esquema teria movimentado mais de R$ 7,6 bilhões nos últimos seis anos - Foto: Divulgação/ PF

Na manhã desta terça-feira, (7), a Polícia Federal deflagrou a 6ª fase da Operação Unha e Carne, com o objetivo de desarticular organização criminosa suspeita de utilizar uma rede de postos de combustíveis na Região Metropolitana do Rio como plataforma de lavagem de dinheiro, com participação de agentes públicos.

Na ação de hoje, policiais federais cumprem 19 mandados de busca e apreensão nos municípios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Resende, e na capital fluminense, além de medidas de sequestro de bens e valores e de suspensão de atividades econômicas de empresas ligadas ao grupo investigado.

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De acordo com as investigações, o esquema teria movimentado mais de R$ 7,6 bilhões nos últimos seis anos, conforme Relatório de Inteligência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), enviado à PF.

Alem do crime de organização criminosa, os investigados poderão responder por contratação direta ilegal e lavagem de dinheiro, além de outros que poderão surgir no decorrer das investigações.

A ação de hoje se insere no âmbito da Força-Tarefa Missão Redentor II, iniciativa coordenada pela Polícia Federal que visa desarticular organizações criminosas atuantes no estado do Rio de Janeiro, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 635.