Rio vai usar R$ 70 milhões recuperados da Lava Jato para comprar mais de 10 mil fuzis

​O Governo do Rio de Janeiro vai utilizar R$ 70 milhões recuperados pela Operação Lava Jato para comprar 10.610 fuzis destinados às forças de segurança do estado. O dinheiro é fruto de acordos de delação premiada e devoluções de ativos homologadas pela Justiça Federal.

​Os armamentos são do calibre 556, fabricados pela empresa norte-americana Sig Sauer Inc. A compra foi feita por meio de uma adesão à ata de preços da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), com custo médio de R$ 5.304,53 por unidade. O prazo de entrega é de seis meses.

​Distribuição do armamento:

​Polícia Militar: 8.610 fuzis

​Polícia Civil: 1.310 fuzis

​Polícia Penal: 690 fuzis

​"Outros recursos que forem recuperados ao longo deste ano também serão aplicados no reforço da segurança dos agentes", afirmou o secretário de Segurança Pública, Victor dos Santos.

​O planejamento da pasta inclui a aquisição futura de coletes balísticos e novos veículos blindados. De acordo com a Procuradoria-Geral do Estado (PGE-RJ), o núcleo de recuperação de ativos já conseguiu R$ 673 milhões em ações na Justiça Federal.