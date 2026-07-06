Operação na Ilha da Conceição termina com dois menores apreendidos
Ação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Civil na Comunidade do MIC, em Niterói, resultou na apreensão de maconha e cocaína nesta segunda-feira
Dois adolescentes foram apreendidos na tarde desta segunda-feira (6) durante uma operação de combate ao tráfico de drogas na Comunidade do MIC, localizada na Ilha da Conceição, em Niterói. A ação integrada mobilizou equipes do 12º Batalhão da Polícia Militar e agentes da Polícia Civil.
De acordo com as informações oficiais, os policiais civis e militares realizavam um patrulhamento na Rua Mário Neves quando localizaram e abordaram os jovens no interior da comunidade.
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Durante as buscas na região da abordagem, as equipes localizaram e apreenderam 157 invólucros de maconha e 55 pinos de cocaína.
Os dois jovens, de 16 e 17 anos, foram encaminhados à 76ª DP (Centro de Niterói). Na delegacia, eles foram autuados por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e permaneceram apreendidos.