Operação na Ilha da Conceição termina com dois menores apreendidos

Drogas foram levadas para a delegacia do Centro de Niterói - Foto: Divulgação

Drogas foram levadas para a delegacia do Centro de Niterói - Foto: Divulgação

Dois adolescentes foram apreendidos na tarde desta segunda-feira (6) durante uma operação de combate ao tráfico de drogas na Comunidade do MIC, localizada na Ilha da Conceição, em Niterói. A ação integrada mobilizou equipes do 12º Batalhão da Polícia Militar e agentes da Polícia Civil.

De acordo com as informações oficiais, os policiais civis e militares realizavam um patrulhamento na Rua Mário Neves quando localizaram e abordaram os jovens no interior da comunidade.

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Durante as buscas na região da abordagem, as equipes localizaram e apreenderam 157 invólucros de maconha e 55 pinos de cocaína.

Os dois jovens, de 16 e 17 anos, foram encaminhados à 76ª DP (Centro de Niterói). Na delegacia, eles foram autuados por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e permaneceram apreendidos.