Leitura labial mostra o que Neymar falou para goleiro da Noruega na eliminação do Brasil

Leitura labial mostrou o que Neymar falou para goleiro da Noruega antes de cobrança de pênalti - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Leitura labial mostrou o que Neymar falou para goleiro da Noruega antes de cobrança de pênalti - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Com a eliminação do Brasil para a seleção da Noruega, no domingo (5), as redes sociais ficaram lotadas de críticas voltadas tanto para os atletas como para as decisões do técnico Carlo Ancelotti. No meio disso, também tiveram uma chuva de questionamentos sobre a troca de provocações entre Neymar e o goleiro norueguês Ørjan Nyland, antes do camisa dez cobrar um pênalti, já nos acréscimos da partida.

Segundo a análise feita pelo especialista em leitura labial Gabriel Veloso, o atacante brasileiro perguntou ao goleiro: "Onde você quer?", em uma tentativa de desconcentrá-lo antes da cobrança. Na sequência, o rival respondeu: "Na trave, tenta na trave".

Neymar converteu o pênalti e logo após a bola entrar, virou em direção de Nyland e comemorou dizendo: "Comigo não, comigo não, otário".

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Muitos torcedores questionaram o fato de Neymar ficar trocando farpas com o goleiro em um momento onde o Brasil perdia por dois gols e a partida já estava nos acréscimos. Após a eliminação na Copa do Mundo, Neymar confirmou sua aposentadoria da Seleção Brasileira.