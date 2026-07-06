Operação contra o tráfico de drogas em Niterói termina com dois presos na Comunidade do Beltrão

Pequena quantidade de drogas foi localizada com os dois suspeitos - Foto: Divulgação

Pequena quantidade de drogas foi localizada com os dois suspeitos - Foto: Divulgação

Dois homens foram presos na tarde desta segunda-feira (6) durante uma operação de repressão ao tráfico de drogas na Comunidade do Beltrão, localizada no bairro de Santa Rosa, na Zona Sul de Niterói. A ação foi realizada por agentes do 12º Batalhão da Polícia Militar.

De acordo com as informações oficiais, os policiais faziam um patrulhamento planejado para a região quando foram mobilizados para verificar a venda de drogas na Rua Doutor Beltrão. Ao chegarem ao local, os agentes flagraram um grupo de suspeitos.

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Ao notarem a chegada das viaturas, os homens tentaram fugir a pé pela comunidade. Após um cerco na região, os policiais conseguiram localizar e deter dois dos suspeitos. Com eles, foi encontrada uma pequena quantidade de drogas.

O caso foi registrado na 77ª DP (Icaraí).