Operação contra o tráfico de drogas em Niterói termina com dois presos na Comunidade do Beltrão
Ação da Polícia Militar no bairro de Santa Rosa resultou na apreensão de material entorpecente na tarde desta segunda-feira
Dois homens foram presos na tarde desta segunda-feira (6) durante uma operação de repressão ao tráfico de drogas na Comunidade do Beltrão, localizada no bairro de Santa Rosa, na Zona Sul de Niterói. A ação foi realizada por agentes do 12º Batalhão da Polícia Militar.
De acordo com as informações oficiais, os policiais faziam um patrulhamento planejado para a região quando foram mobilizados para verificar a venda de drogas na Rua Doutor Beltrão. Ao chegarem ao local, os agentes flagraram um grupo de suspeitos.
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Ao notarem a chegada das viaturas, os homens tentaram fugir a pé pela comunidade. Após um cerco na região, os policiais conseguiram localizar e deter dois dos suspeitos. Com eles, foi encontrada uma pequena quantidade de drogas.
O caso foi registrado na 77ª DP (Icaraí).