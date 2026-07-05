Câmeras do CISP ajudam Polícia Civil a prender motorista que atropelou seis jovens e fugiu em Niterói

Cinco imagens captadas pelo sistema de cercamento eletrônico do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) da Prefeitura de Niterói foram decisivas para auxiliar a investigação da Polícia Civil que resultou na prisão preventiva de um homem, acusado de atropelar seis jovens e fugir sem prestar socorro após o acidente ocorrido na noite de 8 de maio, na Estrada Caetano Monteiro, próximo ao Fórum do Largo da Batalha. Os registros mostram o veículo passando por diferentes pontos da cidade, como o Largo da Batalha, permitindo que os investigadores reconstruíssem o trajeto percorrido pelo motorista logo após o crime.

As imagens, geradas pelo sistema de cercamento eletrônico, foram disponibilizadas pelo CISP à equipe da 79ª Delegacia de Polícia (Jurujuba), que conduziu a investigação. A partir da identificação dos primeiros registros, os guardas municipais que atuam no Centro Integrado de Segurança Pública iniciaram uma busca por outras câmeras do sistema de monitoramento por onde o veículo pudesse ter passado, ampliando o rastreamento e fornecendo novos elementos para auxiliar a investigação. O monitoramento permitiu identificar rapidamente o veículo utilizado no atropelamento e chegar ao condutor, fornecendo elementos fundamentais para o avanço das diligências e para a representação da prisão preventiva.

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O Centro Integrado de Segurança Pública conta com mais de 800 câmeras espalhadas por Niterói. Deste total, cerca de 120 fazem parte do sistema inteligente de cercamento eletrônico, tecnologia capaz de identificar veículos por meio da leitura automática de placas e também por características como modelo, cor, adesivos, avarias e outros fragmentos visuais. O sistema cruza essas informações em segundos e rastreia a circulação do automóvel por diferentes pontos da cidade, mesmo quando a placa não pode ser identificada integralmente.





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Foi exatamente esse trabalho que permitiu localizar cinco registros do veículo em circulação após o atropelamento, possibilitando a reconstrução de sua rota e fornecendo à Polícia Civil informações técnicas que subsidiaram toda a investigação.

O secretário de Ordem Pública de Niterói, Gilson Chagas, destacou que, desde a inauguração do Centro Integrado de Segurança Pública, o sistema de monitoramento tem sido um importante aliado das forças de segurança. Segundo ele, sempre que solicitado, o setor de inteligência do CISP e os guardas municipais realizam a busca das imagens com base nas informações repassadas pelos investigadores e encaminham todo o material à Polícia Civil. "A partir desse trabalho técnico, a Polícia Civil desenvolve uma investigação criteriosa, que resulta em prisões como esta. Essa integração entre a Prefeitura e as forças de segurança é fundamental para dar respostas rápidas à população e fortalecer o combate à criminalidade", afirmou o secretário.

Com base nas provas reunidas, o delegado Marcelo Machado representou pela prisão preventiva do acusado. O mandado foi expedido pelo Poder Judiciário na última sexta-feira e cumprido neste domingo por policiais da 79ª DP, com apoio de equipes do Niterói Presente.

Segundo a Polícia Civil, o investigado responderá por sete tentativas de homicídio qualificado, sete crimes de omissão de socorro, fuga do local do acidente para escapar da responsabilidade penal e condução de veículo sob efeito de álcool ou substância psicoativa.

O preso foi encaminhado para a sede da 79ª DP, onde passou pelos procedimentos de praxe e permanece à disposição da Justiça.