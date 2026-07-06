Em Magé, PRF apreende mais de meia tonelada de maconha

No interior do baú do caminhão, os policiais localizaram diversas embalagens contendo maconha - Foto: Divulgação

No interior do baú do caminhão, os policiais localizaram diversas embalagens contendo maconha - Foto: Divulgação

Na manhã deste domingo (5), policiais rodoviários federais prenderam três pessoas e apreenderam mais de 500 quilos de maconha. A ação ocorreu em Magé, na Baixada Fluminense.

Uma equipe realizava fiscalização na BR-116 quando abordou um caminhão. No veículo, encontrava-se apenas o condutor, que informou transportar uma carga no baú.

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Ao mesmo tempo, outra equipe abordou um automóvel, com dois ocupantes, próximo ao local da primeira ocorrência, e iniciou a verificação dos equipamentos obrigatórios e a realização de entrevistas.

No interior do baú do caminhão, os policiais localizaram diversas embalagens contendo maconha (541 quilos). O condutor informou que realizava o transporte da droga e que contava com o apoio de outro veículo, que exercia a função de batedor.

Em contato com a outra equipe, foi constatado o vínculo entre os veículos, sendo encontrado 10 mil

reais em espécie com o passageiro do automóvel. O condutor do caminhão afirmou que o valor em dinheiro encontrado no veículo seria destinado a ele como pagamento pelo transporte da carga ilícita.

O condutor do caminhão e os dois ocupantes do automóvel foram presos no local.

A ocorrência foi encaminhada à 66ª DP, em Piabetá.