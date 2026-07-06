Tremor de magnitude 3.0 é registrado no litoral do Rio, a cerca de 60 km de Maricá

Os registros foram feitos pelas estações da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) e posteriormente analisados pelo Centro de Sismologia da USP - Foto: Divulgação

Os registros foram feitos pelas estações da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) e posteriormente analisados pelo Centro de Sismologia da USP - Foto: Divulgação

Um tremor de terra de magnitude 3.0 foi registrado na costa do estado do Rio de Janeiro, a aproximadamente 60 quilômetros de Maricá, no último sábado (4). O abalo sísmico ocorreu às 17h59 (horário de Brasília). Poucos minutos depois, às 18h03, foi identificado um segundo evento, considerado uma possível réplica, com magnitude 2.0.

Os registros foram feitos pelas estações da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) e posteriormente analisados pelo Centro de Sismologia da USP. A RSBR é coordenada pelo Observatório Nacional (ON), com apoio do Serviço Geológico do Brasil (SGB). Segundo especialistas, tremores de baixa magnitude como esse fazem parte da dinâmica geológica da costa sudeste brasileira.

Nos últimos meses, a região já havia registrado outras ocorrências semelhantes. Entre os dias 26 e 30 de junho, uma sequência de nove pequenos abalos foi detectada na costa fluminense, nas proximidades de Saquarema. O maior deles atingiu magnitude 2.5.

Anteriormente, entre os dias 21 e 22 de maio, outra série de tremores foi registrada no litoral próximo a Maricá. Na ocasião, o maior evento alcançou magnitude 3.3.

A Rede Sismográfica Brasileira informou que não recebeu relatos de moradores que tenham percebido os tremores. Os especialistas destacam ainda que não é possível prever a evolução da atividade sísmica na região.

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