Ex-BBB 9, Francine Piaia revela gostar de produzir conteúdo adulto: "Me sentir desejada faz bem"

Francine Piaia, finalista do BBB 9, não venceu o reality show, mas definitivamente mudou de vida ao sair da casa mais vigiada do Brasil. A ex-participante encontrou sucesso na produção de conteúdo adulto e deu uma entrevista ao gshow revelando como tem sido sua jornada com a carreira online.

“Minha vida hoje é supersossegada. Trabalho com internet e faço conteúdo adulto nas duas maiores plataformas”, disse Francine, que possui perfil na Privacy e no OnlyFans, ao veículo.

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De acordo com a estrela de reality, a produção de conteúdo +18 acabou se tornando não só uma fonte de renda estável, como também fez bem para sua autoestima.

“Foi uma coisa em que realmente me reinventei. Eu não me achava sexy, e isso despertou um lado sexy que eu não tinha, até para a autoestima”, apontou. “Me sinto bem fazendo. Me sentir desejada faz bem para mim. Apesar de escutar muitas críticas sobre quem faz esse tipo de conteúdo, é uma coisa supertranquila e que faz bem para o meu eu”.

Durante a entrevista, Piaia também assumiu que faz pelo menos uma cirurgia plástica por ano e revelou que está casada atualmente. Ao relembrar sua passagem pelo BBB, ela afirma que era “criançona” na época.

“Curti cada momento lá dentro. Para mim, foi uma experiência incrível. Sempre divido a minha vida em antes e depois do Big Brother, porque foi um acontecimento”, comentou.

“Faço trabalhos ainda hoje, 17 anos depois, provenientes do Big Brother, por ter sido conhecida no programa. As pessoas me reconhecem muito na rua. A nova geração não conhece tanto, mas quem tem mais de 40 anos conhece. É a época do Big Brother raiz”, adicionou.