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Ação da PM termina com dois presos por tráfico na Ititioca

Com os suspeitos, foram encontrados uma arma de fogo e entorpecentes

relogio min de leitura | Redação 04 de julho de 2026 - 15:45
Material apreendido pela Polícia Militar durante operação
Material apreendido pela Polícia Militar durante operação -

Dois homens, de 29 e 23 anos, foram presos por tráfico de drogas na Ititioca, em Niterói, na manhã deste sábado (4). A prisão foi efetuada por policiais militares do 12º BPM após um confronto com os suspeitos.

De acordo com informações da corporação, os militares realizavam patrulhamento de rotina na região quando avistaram homens em atitude suspeita.

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Ao perceberem a aproximação da equipe, os suspeitos efetuaram disparos na direção dos policiais, que reagiram, dando início ao confronto. Após a troca de tiros, foi realizado um cerco que resultou na prisão dos dois suspeitos e na apreensão de drogas e uma arma de fogo.

Arma apreendida com os suspeitos
Arma apreendida com os suspeitos |  Foto: Divulgação

Em seguida, os agentes conduziram os homens e o material apreendido à delegacia para registro da ocorrência.

Tags:

Homens presos ititioca Niterói Tráfico de drogas

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