Família recupera cachorro após ação da Polícia Civil em Niterói

Uma família de Niterói precisou de ajuda da Polícia Civil para recuperar um cachorro após ele fugir de casa e, com a ajuda das redes sociais, ser encontrado. Contudo, a família que estava com o pet não quis devolvê-lo.

O animal de apoio emocional foi entregue aos donos depois de uma ação da Polícia Civil. De acordo com a 81ª DP (Itaipu), o cão, chamado Mailon, fugiu de casa no dia 21 de junho, depois de sair do imóvel por causa de um descuido.

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A família deu início a uma campanha nas redes sociais para encontrar Mailon. No dia seguinte, o dono recebeu informações de que o cachorro havia sido localizado e entrou em contato com uma mulher que enviou uma fotografia do cão por meio de um grupo de um aplicativo de troca de mensagens, confirmando que ele estava sob os cuidados de outras pessoas.

Segundo o registro de ocorrência, uma outra mulher alegou ser responsável por uma ONG de proteção animal e disse que o animal se encontrava em um abrigo. Contudo, mesmo com os contatos realizados pela família e pelos policiais, o cachorro não havia sido devolvido.

A Polícia Civil também informou que as pessoas envolvidas no caso apresentaram versões divergentes sobre quem estava com Mailon e até mesmo se negaram a informar onde ele estava.

Por causa da recusa, a delegacia pediu um mandado de busca, que possibilitou localizar e recuperar o cachorro, que foi devolvido à família.

A corporação ainda informou que o pai da família comprou o cão em 2023 para ser o animal de apoio emocional do filho de 4 anos.

A ocorrência foi registrada como termo circunstanciado de ocorrência de coisa achada. A mulher que estava com Mailon não foi presa.