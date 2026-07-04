Marinha do Brasil emite aviso de ressaca para a orla carioca neste final de semana

Um aviso de ressaca foi emitido para o litoral do Rio de Janeiro pela Marinha do Brasil. O Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) informou que o alerta começará a valer às 15h deste sábado (5) e permanecerá até as 18h de domingo (6), com ondas de até 2,5 metros de altura na orla do Rio.

Além da ressaca, o final de semana também será marcado por mudança no tempo em razão da passagem de uma frente fria pelo estado. Segundo o sistema Alerta Rio, o sábado será marcado por céu nublado a encoberto e chuva fraca a moderada durante o dia. À noite, a chuva perderá intensidade. Os ventos serão de fracos a moderados, porém as temperaturas registrarão queda, com a mínima em torno de 16ºC e a máxima de 26ºC.

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No domingo, a influência de ventos úmidos do oceano fará com que o céu fique nublado na cidade. Além disso, pode chover de forma fraca e isolada até o período da tarde, com ventos fracos a moderados.

Em razão da ressaca, recomenda-se que moradores e turistas não realizem atividades no mar e que observem as condições da orla. Também é recomendado que os banhistas não entrem na água enquanto o alerta vigorar e que esportes aquáticos não sejam praticados nas regiões afetadas.

Outra recomendação é não permanecer em mirantes ou em áreas próximas ao mar que possam oferecer risco de impactos das ondas. Quem for às praias neste final de semana deve seguir as orientações do Corpo de Bombeiros.

As recomendações destinadas aos pescadores são para que evitem a navegação enquanto houver ressaca. Para os ciclistas, recomenda-se que não trafeguem pela ciclovia da orla caso as ondas atinjam a pista.

Em casos de emergência, recomenda-se não realizar resgates por conta própria. Nesses casos, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado por meio do telefone 193.