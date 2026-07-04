Vítima consegue escapar e sete suspeitos são detidos por sequestro em Paracambi

Os policiais apreenderam duas motos, munições de calibre restrito às Forças Armadas, mais de 1,3kg de drogas - Foto: Divulgação/PMERJ

Os policiais apreenderam duas motos, munições de calibre restrito às Forças Armadas, mais de 1,3kg de drogas - Foto: Divulgação/PMERJ

Durante a madrugada deste sábado (4), cinco homens foram presos e dois adolescentes apreendidos, em Paracambi, Região Metropolitana. O grupo é suspeito de manter uma pessoa em cárcere privado no bairro Guarajuba. Ainda não existem informações sobre as identificações dos envolvidos.

As prisões e apreensões aconteceram após a vítima conseguir fugir e denunciar o caso a agentes do Segurança Presente. No local onde ela era mantida, os policiais apreenderam duas motos, munições de calibre restrito às Forças Armadas, mais de 1,3kg de drogas e outros materiais.

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Os suspeitos vão responder por sequestro e cárcere privado, tentativa de homicídio, associação criminosa, corrupção de menores, entre outros crimes O caso foi registrado na 51ª DP (Paracambi).