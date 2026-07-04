Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,1659 | Euro R$ 5,9077
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Vítima consegue escapar e sete suspeitos são detidos por sequestro em Paracambi

Ainda não existem informações sobre as identificações dos envolvidos

relogio min de leitura | Redação 04 de julho de 2026 - 12:32
Os policiais apreenderam duas motos, munições de calibre restrito às Forças Armadas, mais de 1,3kg de drogas
Os policiais apreenderam duas motos, munições de calibre restrito às Forças Armadas, mais de 1,3kg de drogas -

Durante a madrugada deste sábado (4), cinco homens foram presos e dois adolescentes apreendidos, em Paracambi, Região Metropolitana. O grupo é suspeito de manter uma pessoa em cárcere privado no bairro Guarajuba. Ainda não existem informações sobre as identificações dos envolvidos.

As prisões e apreensões aconteceram após a vítima conseguir fugir e denunciar o caso a agentes do Segurança Presente. No local onde ela era mantida, os policiais apreenderam duas motos, munições de calibre restrito às Forças Armadas, mais de 1,3kg de drogas e outros materiais.

Leia também: 

Suspeito é detido e fuzil apreendido após operação na Comunidade do Cavalão, em Niterói

Tiroteio assusta moradores do Complexo do Salgueiro, em SG, na manhã deste sábado (4); Vídeo

Os suspeitos vão responder por sequestro e cárcere privado, tentativa de homicídio, associação criminosa, corrupção de menores, entre outros crimes O caso foi registrado na 51ª DP (Paracambi).

Matérias Relacionadas