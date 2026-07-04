Suspeito é detido e fuzil apreendido após operação na Comunidade do Cavalão, em Niterói

O suspeito foi encaminhado para a delegacia da área, juntamente com o material apreendido - Foto: Divulgação/PMERJ

O suspeito foi encaminhado para a delegacia da área, juntamente com o material apreendido - Foto: Divulgação/PMERJ

Um suspeito foi detido e um fuzil foi apreendido durante uma ação da Polícia Militar na manhã deste sábado (4), na Comunidade do Cavalão, em Icaraí, Zona Sul de Niterói.

Segundo a PM, policiais do Grupamento de Ações Táticas, em conjunto com equipes de Operações da Agência de Inteligência do 12º BPM, realizaram uma ação na comunidade após levantamento de informações e trabalho de inteligência sobre a atuação de criminosos na região.

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Ainda de acordo com a corporação, houve confronto armado durante a operação. Ao fim da ação, um suspeito foi detido e os policiais apreenderam um fuzil, além de material entorpecente.

O suspeito foi encaminhado para a delegacia da área, juntamente com o material apreendido, onde a ocorrência foi apresentada e as medidas cabíveis estão sendo adotadas.